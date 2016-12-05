Şair Gözükara’ya özel ödül

Elbistanın Sesi Gazetesi yazarlarından Şair Mehmet Gözükara, Akademi Şiir Ailesi Kültür ve Edebiyat Derneği tarafından düzenlenen, Uluslararası Çanakkale Şiir Akşamları ve Şairler Buluşması’na katıldı. Şair Gözükara’ya, Türk dili, Türk şiiri ve Türk kültürüne katkılarından dolayı Akademi Şiir Ailesi Kültür ve Edebiyat Derneği Özel Ödülü takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde düzenlenen 7. Uluslararası Çanakkale Şiir Akşamları ve Şairler Buluşması, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce şairi bir araya getirdi. Şairler Buluşması ve Şiir Akşamları programına Elbistan’dan, Elbistanın Sesi Gazetesi yazarlarından Şair Mehmet Gözükara katıldı.

Çanakkale’de şehitlikler ve tarihi mekanların ziyaretinin ardından, şiir şölenine geçildi. Şair Gözükara şölende, kendi kaleme aldığı şiirlerinden örnekler verdi.