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Şair Gözükara’ya özel ödül

Elbistanın Sesi Gazetesi yazarlarından Şair Mehmet Gözükara, Akademi Şiir Ailesi Kültür ve Edebiyat Derneği tarafından düzenlenen, Uluslararası Çanakkale Şiir Akşamları ve Şairler Buluşması’na katıldı.

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Şair Gözükara’ya özel ödül

            Elbistanın Sesi Gazetesi yazarlarından Şair Mehmet Gözükara, Akademi Şiir Ailesi Kültür ve Edebiyat Derneği tarafından düzenlenen, Uluslararası Çanakkale Şiir Akşamları ve Şairler Buluşması’na katıldı. Şair Gözükara’ya, Türk dili, Türk şiiri ve Türk kültürüne katkılarından dolayı Akademi Şiir Ailesi Kültür ve Edebiyat Derneği Özel Ödülü takdim edildi.

            Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde düzenlenen 7. Uluslararası Çanakkale Şiir Akşamları ve Şairler Buluşması, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce şairi bir araya getirdi. Şairler Buluşması ve Şiir Akşamları programına Elbistan’dan, Elbistanın Sesi Gazetesi yazarlarından Şair Mehmet Gözükara katıldı.

            Çanakkale’de şehitlikler ve tarihi mekanların ziyaretinin ardından, şiir şölenine geçildi. Şair Gözükara şölende, kendi kaleme aldığı şiirlerinden örnekler verdi.

            Şair Gözükara, Akademi Şiir Ailesi Kültür ve Edebiyat Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Çanakkale Şiir Akşamları ve Şairler Buluşması’na katılımından dolayı, Türk dili, Türk şiiri ve Türk kültürüne katkılarından dolayı Akademi Şiir Ailesi Kültür ve Edebiyat Derneği Özel Ödülüne layık görüldü.

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Mehmet Gözükara 2 hafta önce

Emmim oğlu tebrik eder Başarılılarının devamını dilerim.

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Kemal GÖTÜRLER 2 hafta önce

Hayırlı ve uğurlu olsun başarılarının devamını diliyoruz değerli memet abim

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Zehni ÇİMEN 2 hafta önce

Sevgili Mehmet abim almış olduğun bu güzel ve anlamlı ödülün daha güzel ödüllerin habercisi olması dileğiyle. Tebrik ediyorum saygılarımla

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A. SERMET DEMİRCİ 2 hafta önce

Yakışır gönlü güzel abime. HAYIRLI OLSUN ABİ

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CUMHUR ÇELENK 2 hafta önce

HAYIRLI UGURLU OLSUN..BAŞARILARIN DEVAMINI DİLERİM.

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bünyamin bozkurt 2 hafta önce

Güçlü sesini en ücralara taşıdığın için seni tebrik ederim.selamlar

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