Şair Ahmet Süreyya Durna’ya birincilik ödülü

Afşinli Gazeteci-Şair Ahmet Süreyya Durna, Edebiyat ve Sanat Akademisi ile Hatay-Dörtyol Belediyesinin düzenlemiş olduğu, 1. Türk Dünyası Şiir Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görüldü.

15 Temmuz FETÖ kalkışmasını baz alarak; “Kültürü kıt olan toplumlar, nesneden tanrı yaratır. Öz benliksiz cahil toplum, Fetö’den Mehdi çıkartır. Edebi olmayan millet, edepsiz millet demektir. Belli ki edipsiz yığınlar, illet ve zillete düşer. Ozanı kıymetli milletler, âlimlere ilham verir. Özdeyişi, deyimleri, hayalleri daima şairler-yazarlar ve ozanlar bulur. İnsana kanat takanlar, yıldız savaşı açanlar, âlimlerden önce yazar-çizer ve düşünürlerdir. Mevla bizi sağır, dilsiz ve şairsiz bırakmasın. En güzel arazi dahi, yoz yığına vatan sayılmaz. Kültürlü bir millet ise çöllerden cennet çıkartır” düşüncesinden hareketle; Edebiyat Sanat Akademisi ile Milli Mücadele yıllarında Fransız işgaline karşı ilk direnişi gösteren Dörtyol halkı ve belediyesi, şiir yarışması düzenledi.

Türkiye ve Türk Dünyası genelini kapsayan yarışmada derece alan şairlerin ödülleri, Fransız işgaline karşı 1918 yılında direnişin başladığı Dörtyol’da ve ilk kurşunun sıkıldığı gün olan 19 Aralık’ta verilecek.

Geçtiğimiz aylarda Kayseri Halk Ozanlar Derneği’nin açmış olduğu Uluslararası Sarıkamış Destanı konulu şiir yarışmasında 3. olan Gazeteci-Şair Ahmet Süreyya Durna, bu yarışmada ise, ‘Çanakkale Neresi?’ başlıklı şiiriyle birincilik ödülü kazandı.



