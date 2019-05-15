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Sahur sofrasına gönüllü gençlerle birlikte oturdular

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Gençlik Merkezi’nde sahur sofrasına gönüllü gençlerle birlikte oturdu.

Sahur sofrasına gönüllü gençlerle birlikte oturdular

Elbistan Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı’ ilan etmesiyle birlikte özellikle Ramazan ayına yönelik faaliyetlerine ağırlık verdi. Gençlik Merkezi’ne üye gençlerin kimisi, hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarını şenlendirmek için gönüllü olurken, kimisi de diğer faaliyetlerde yer alarak Ramazan ayının birlikteliğini ve manevi iklimini en güzel şekilde yaşamaya gayret ediyor. Bu çerçevede, Elbistan Gençlik Merkezi’nde gönüllü gençlere yönelik olarak sahur programı düzenlendi. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gönüllü gençlerle birlikte sahur sofrasına oturdu.

Sahur programı ile ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Elbistan Gençlik Merkezimizin düzenlediği sahur programında gençlerimize eşlik ediyoruz. Birliğin, beraberliğin ve yardımlaşmanın öneminin kavrandığı en önemli zaman dilimi olan Ramazan ayının içerisindeyiz. Bu mübarek ayın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gençlerimiz, bizim geleceğimiz. Biz de onlara daha güzel bir ülke bırakma gayreti içerisindeyiz. İnşallah onlar da kendilerini en iyi şekilde yetiştirip insanımıza ve ülkemizin geleceğine katkı sunacaklar. Bu organizenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, gençlerle aynı sofrada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programa katılan gençler de “Bizleri yalnız bırakmayan değerli büyüklerimize teşekkür ediyoruz” dediler.

Sahur programına katılımlarından dolayı Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür eden, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ise, gençlerin en iyi şekilde yetişmeleri için bu tür sosyal çalışmalara önem verdiklerini anlattı.









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Gurbetci 5 gün önce

Boyle negatif yorumlar yaziyorsunuz aAllah bilirkine sizler oruc bilene tutmuyorsunuz tek isinin camur atmak bos bos yorum yapmak

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Elbistanlı 6 gün önce

Bir zamanlar garibanlarda iftar çadırlarında oruç açardı.O masada vicdanınız rahat mı?

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Vatandas 5 gün önce

Bu yenenler kendi keselerindenmi acaba halkin kesesinden ise ben hakkimi helal etmiyorum

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Elbistanli 5 gün önce

Gösteriş yok İslam'da yardıma muhtaç olana var nerede kaldı bizim İslamiyet, ihtiyaç sahiplerine iftar vermek daha mantıklı ama işte o ihtiyaç sahipleri resim çekmek için uygun olmayabilirler.

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öğrenci 4 gün önce

gurbette yaşayan bir öğrenciyim iki yıldır sizin memleketinizde yaşıyorum, ilk defa birileri sofrasına davet etti, Allah razı olsun

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