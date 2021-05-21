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Sahtecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin, parada ve resmi belgede sahtecilik ile nitelikli dolandırıcılık ve insan ticaretine yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Sahtecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin, piyasaya sahte para sürülmesi, yine sahte kimlik ve ehliyetlerle vize alınarak vatandaşların sahte belgelerle yurt dışına çıkarıldığı ihbarı üzerine Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyete götürülen şüphelilerden D.K. ile M.K., işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheli F.K. ise adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan F.K., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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Sahtecilik Ve Dolandırıcılık Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı