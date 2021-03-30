Sahte polis ve savcıya kanan yaşlı çifti, dolandırılmaktan gerçek polis kurtardı

Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 68 yaşındaki kocayı bankadaki parasını çekerken, 60 yaşındaki eşini ise yaklaşık 50 bin TL değerindeki ziynet eşyasını kuyumcuda bozdururken durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan’da yaşayan 68 yaşındaki Ahmet S.’yi cep telefonundan arayan kimliği belirsiz kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Ahmet S.’yi, polis ve savcı olduklarına inandıran dolandırıcılar, planlarını adım adım uygulamaya başladı. Dolandırıcılar, Ahmet S.’ye, hesabındaki paralara başkaları tarafından el konulduğu ve evdeki altınlar ile bankadaki paraları kendilerine getirmesini istedi. Dolandırıcıların dediklerini harfiyen yapan Ahmet S., ilçedeki bir banka şubesinden para çekmek üzere evden çıktı. Eşi Hülya S. de, evdeki altın ve ziynet eşyalarını bozdurmak için komşusunun aracı ile kuyumcular çarşısına geldi.

Anne ve babasının telaşla evden ayrıldığını öğrenen çiftin kızı Habibe S., Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinden yardım istedi. Polis ekipleri, çiftin telefonlarının sürekli meşgul olması üzerine, dolandırıcılığa maruz kalabilecekleri düşüncesi ile Ahmet S.’nin hesabının bulunduğu bankaya gitti. Ahmet S., bankada hesabındaki parayı çekmek üzereyken durduruldu. Eşi Hülya S.’nin de kuyumcular çarşısına gittiğini belirleyen Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, kuyumcuları teke tek uyararak kadının altınları bozdurmaması için önlem aldı. Hülya S. de kısa sürede altınlarını bozdurmadan polis tarafından bulundu.

Tüm birikimlerini ve paralarını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtulan çift, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Devriye ekipler Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Berker olay ile alakalı olarak hiçbir kamu görevlisinin bu şekilde para ya da ziynet eşyası talebinde bulunmayacağının altını çizdi.

Berker, “Bu tür dolandırıcılık olaylarına maruz kalan vatandaşlarımızdan kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp para, hesap bilgisi, altın, ziynet eşyası gibi taleplerde bulunanlara itimat etmeyip en yakın kolluk birimlerinden destek almalarını istiyoruz” dedi.