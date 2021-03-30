Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’ın geleceğine 1000 fidan daha
Elbistan’ın geleceğine 1000 fidan daha
Elbistan’da ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ uygulaması yapıldı
Elbistan’da ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ uygulaması...
Mutlucan Şeker’den Elbistanspor’a büyük destek
Mutlucan Şeker’den Elbistanspor’a büyük destek
2 bin 400 kişinin yeni yaşam projesinde ilk beton döküldü
2 bin 400 kişinin yeni...
Başkan Tıraş’tan genel kongre açıklaması
Başkan Tıraş’tan genel kongre açıklaması
banner162

Sahte polis ve savcıya kanan yaşlı çifti, dolandırılmaktan gerçek polis kurtardı

Elbistan’da kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların ‘hesaplarınıza el konulmuş’ yalanına kanan yaşlı çift, tüm birikimlerini kaptırmaktan gerçek polislerin sayesinde kurtuldu.

Sahte polis ve savcıya kanan yaşlı çifti, dolandırılmaktan gerçek polis kurtardı
banner167

Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 68 yaşındaki kocayı bankadaki parasını çekerken, 60 yaşındaki eşini ise yaklaşık 50 bin TL değerindeki ziynet eşyasını kuyumcuda bozdururken durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan’da yaşayan 68 yaşındaki Ahmet S.’yi cep telefonundan arayan kimliği belirsiz kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Ahmet S.’yi, polis ve savcı olduklarına inandıran dolandırıcılar, planlarını adım adım uygulamaya başladı. Dolandırıcılar, Ahmet S.’ye, hesabındaki paralara başkaları tarafından el konulduğu ve evdeki altınlar ile bankadaki paraları kendilerine getirmesini istedi. Dolandırıcıların dediklerini harfiyen yapan Ahmet S., ilçedeki bir banka şubesinden para çekmek üzere evden çıktı. Eşi Hülya S. de, evdeki altın ve ziynet eşyalarını bozdurmak için komşusunun aracı ile kuyumcular çarşısına geldi.

Anne ve babasının telaşla evden ayrıldığını öğrenen çiftin kızı Habibe S., Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinden yardım istedi. Polis ekipleri, çiftin telefonlarının sürekli meşgul olması üzerine, dolandırıcılığa maruz kalabilecekleri düşüncesi ile Ahmet S.’nin hesabının bulunduğu bankaya gitti. Ahmet S., bankada hesabındaki parayı çekmek üzereyken durduruldu. Eşi Hülya S.’nin de kuyumcular çarşısına gittiğini belirleyen Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, kuyumcuları teke tek uyararak kadının altınları bozdurmaması için önlem aldı. Hülya S. de kısa sürede altınlarını bozdurmadan polis tarafından bulundu.

Tüm birikimlerini ve paralarını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtulan çift, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Devriye ekipler Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Berker olay ile alakalı olarak hiçbir kamu görevlisinin bu şekilde para ya da ziynet eşyası talebinde bulunmayacağının altını çizdi.

Berker, “Bu tür dolandırıcılık olaylarına maruz kalan vatandaşlarımızdan kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp para, hesap bilgisi, altın, ziynet eşyası gibi taleplerde bulunanlara itimat etmeyip en yakın kolluk birimlerinden destek almalarını istiyoruz” dedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Sahte Polis Ve Savcıya Kanan Yaşlı çiftiDolandırılmaktan Gerçek Polis Kurtardı