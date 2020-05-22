Sahte plakalı araçla MOBESE’den kaçamadı

Elbistan’ın giriş ve çıkış güzergâhlarında bulunan MOBESE’lerdeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde çalıntı oto, hırsızlık, ikiz-sahte plaka ve polis tarafından aranan motorlu araçlar saniyeler içerisinde tespit edilebiliyor. Sistemin verdiği uyarının ardından harekete geçen ekipler, araçlarla ilgili gerekli işlemleri yapıyor. Bu yöndeki uyarılardan birini değerlendiren ekipler, il dışından Elbistan’a giriş yapmak isteyen sahte plakalı bir aracı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Göksun karayolu üzerindeki PTS’den sahte plakalı araç uyarısı gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Sahte plaka takılı olan aracın marka ve modelini kameralarca belirleyen polis merkezi, otomobilin izlediği güzergahı da ekiplere anbean bildirdi. Şehir girişinde durdurulan otomobil, polis ekiplerince detaylı incelemeden geçirildi. Araçtaki plakanın, aynı marka ve modeldeki başka bir otomobile ait olduğu ortaya çıktı. Araç trafikten men edilirken sürücüsüne de 6 bin 200 TL idari para cezası yazıldı.