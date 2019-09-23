Sahte para operasyonu, Elbistan’da da piyasaya sürmüşler!

Edinilen bilgilere göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine esnafa alışveriş karşılığında sahte para vermek suretiyle dolandırıcılık yapan şüphelerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerin kullandığı otomobili takibe alan polis ekipleri, aracı ilçe girişinde durdurdu. Araçtaki M.M. S.M. ve Y.C. M.M.'nin üzerinde 11 adet 200 ve 1 adet de 100 TL’lik sahte banknot ele geçirdi. Ele geçirilen 2 bin 300 lira değerindeki sahte banknota el konuldu. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin İstanbul'dan getirilen 9 bin 700 değerindeki banknotun Afşin, Elbistan ve Göksun'da alışveriş yoluyla gerçek paralarla değiştirilmeye çalıştığı öğrenildi.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.