Sahte kimlikle Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Elbistan’da görev yapan M.Ş. adlı öğretmen, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile 672 sayılı KHK ile mesleğinden ihraç edildi. Hakkında soruşturma başlatılan M.Ş., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin İstanbul’da olduğu bilgisine ulaştı. Araştırmayı derinleştiren Elbistan polisi, şüphelinin, sahte kimlik kullanarak yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçacağı bilgisine ulaştı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Elbistan polisi, şüpheliyle ilgili bilgileri aktardı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan incelemede polise verdiği kimliğin sahte olduğu tespit edilen M.Ş. işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.