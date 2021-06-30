Sahte içkiden ölüme 16 yıl 8 ay hapis cezası

Göksun ilçesinde 2019 Ağustos’unda meydana gelen olayda M.S. adlı şahsın sahte içki içmesi sonucu ölümüyle ilgili olarak Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli Ö.K. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘olası kastla adam öldürme’ suçlamasıyla dava açıldı. Davanın karar duruşması, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanık Ö.K.’nin, olası kastla adam öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.