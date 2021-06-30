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Sahte içkiden ölüme 16 yıl 8 ay hapis cezası

Göksun ilçesinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan sahte içki davasında tutuksuz yargılanan sanığa, ‘olası kastla öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Sahte içkiden ölüme 16 yıl 8 ay hapis cezası
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Göksun ilçesinde 2019 Ağustos’unda meydana gelen olayda M.S. adlı şahsın sahte içki içmesi sonucu ölümüyle ilgili olarak Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli Ö.K. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘olası kastla adam öldürme’ suçlamasıyla dava açıldı. Davanın karar duruşması, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanık Ö.K.’nin, olası kastla adam öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

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