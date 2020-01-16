Şahin’den yeni açılan yüksekokul bölümleri için teşekkür

Şahin, ilçeye büyük katkı sunacak bu gelişmeye ek olarak polis meslek yüksekokulu açılması talebinde bulundu.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, açıklamasında, “Bakanımız Sayın Mahir Ünal beylerin desteği, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Sami Özgül bey ve İlçe Kaymakamımız Özkan Demir beyin girişim ve çabalarıyla Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mevcut Yaşlı Bakımı bölümüne ek olarak 5 yeni bölüm açılmasına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onay verilmiştir. Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı ile Optisyenlik Programlarının açılması kararlaştırılmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel gelişmelere ek olarak ilçemize polis meslek yüksekokulu açılmasını da bekliyoruz” dedi.