Şahin’den iş yapamayan esnaf için destek paketi talebi

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, koronavirüs hastalığından en çok etkilenen kesimlerin başında esnafların geldiğini belirterek, ekonomik olarak bir dizi önlem ve tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Başkan Şahin, “Koronavirüs sebebiyle iş yapamayan esnaf ve sanatkarlarımız için Mart ayında yapılacak vergi ve SGK primi ödemeleri Temmuz ayına kadar ertelenmeli” dedi.

Koronavirüs hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında birçok esnafın geçici süreyle de olsa dükkanlarını açamadığını kaydeden Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, esnafın elini rahatlatacak önlemlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Esnafın mali yükler ile belediye ve vakıflara olan kira ödemelerinin de yılsonuna kadar ertelenmesi gibi öneriler sunan Başkan Şahin, “Mart ayından itibaren verilmesi gereken beyanname ve diğer bildirimlerin verilme süresi uzatılmalı. Temmuz ayında yapılacak olan mali tatil öne çekilerek Mart ayında yapılmalı. Virüs tehlikesi tamamen ortadan kalkıp insanlar işe ve okula dönene kadar elektrik, su, doğalgaz dahil olmak üzere tüm mali yükler ertelenmeli. esnafa kira yardımı yapılmalı. Vakıf ve belediyeye ait olan dükkanların kira ödemeleri yıl sonuna kadar ertelenmeli ve kira fiyatlarında artışa gidilmemelidir” ifadelerini kullandı.