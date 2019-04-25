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Şahin: “Poşet beyannamesi süresi uzatılmalı”

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, 24 Nisan’da dolan poşet beyannamesi verme süresinin bir kez daha uzatılmasını ve basit usulde vergiye tabi esnafın poşet beyannamesinden muaf tutulmasını istedi.

Şahin: “Poşet beyannamesi süresi uzatılmalı”

Esnafların beyannamenin nereye ya da nasıl verileceği konusunda yeterince bilgilendirilmediğini belirten Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, esnafların 18 bin liranın üzerinde bir ceza ile karşı karşıya kalacaklarını kaydetti. Başkan Şahin, şunları söyledi:

“Poşet beyannamesi verme süresi 24 Nisan Çarşamba günü sona erdi. Ancak esnafımız beyannamenin nereye ve nasıl verileceği konusunda yeterince bilgilendirilemedi. 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, poşet beyanı verme yükümlülüğünü zamanında veya tam olarak yerine getirmeyenlere önce tebliğ gönderiliyor, ardından 18 bin 37 TL ceza veriliyor. Yüz binlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek.”

Poşet beyannamesindeki belirsizliklerin halen devam ettiğini vurgulayan Başkan Şahin, “Poşet beyannamesinde işin sorumluluğu Çevre Bakanlığından Hazine ve Maliye Bakanlığına devredildi. Süre çok kısa olduğu için beyannamenin nasıl ve nereye verileceği hususunda esnaf yeterince bilgilendirilemedi. Poşet beyannamesi, vergi beyannameleri ile karıştırıldığı için vergi mükellefi olmayan veya basit usulde mükellef olan esnafın kafası iyice karıştı. Özellikle basit usuldeki esnafımız, yılda bir kere vergi beyannamesi verirken şimdi 3 ayda bir poşet beyannamesi vermek zorunda kalacak. Madem beyannameler vergi beyannamesi gibi veriliyor. Basit usuldeki esnafımız bu beyannameden muaf tutulmalı” ifadelerini kullandı.

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yusuf 4 hafta önce

esnaf ve bakkalların muhasebesini yapanlar zamanında işlerini yapar ise ceza yemezler. yenilecek cezalardan esnafın muhasebesini tutan kurum sorumludur.

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Kazım 4 hafta önce

başkan nooldu muhasebeciliğe başladınız?

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