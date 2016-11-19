İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Vodafone 38. İstanbul Maratonu’na, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in fotoğrafının basılı olduğu formayla katılan Elbistanlı sporcu Sadık Şahin, “Bu formayı gururla taşıdım” dedi.

13 Kasım 2016 Pazar günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünden başlayan 42 kilometrelik maratona 10 bin sporcu katıldı. 42 kilometrelik zorlu parkuru 3 saat 17 dakikada koşan Sadık Şahin, yaşadığı aksiliklere rağmen koşuyu 109. olarak tamamladı.

42 kilometrelik maratona 10 bin sporcunun katıldığını anlatan Şahin, 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in fotoğrafının sadece kendi formasında yer almasından dolayı ayrıca bir gurur duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İstanbul’da düzenlenen Vodafone 38. İstanbul Maratonu’nun 42 kilometrelik maraton koşusuna katıldım. Bu koşuya profesyonel 10 bin sporcu katıldı. Ben koşuya katılmadan önce formama Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in fotoğrafını bastırmıştım. Böyle bir forma ile koşan tek kişi olarak gurur duydum. Ayrıca bu koşuya Elbistan’dan bir tek ben katıldım.”

Vodafone 38. İstanbul Maratonu’nda giydiği formayı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Demir’e hediye eden Sadık Şahin, ayrıca haber desteğinden dolayı Elbistanın Sesi Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Saatçı’ya da teşekkür etti.



Sporcu Sadık Şahin, formasını Ali Demir'e hediye etti.





