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Şahin: “Borç yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı”

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, vergi ve prim borcu yapılandırması yönündeki çalışmaların esnafları umutlandırdığını söyledi.

Şahin: “Borç yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı”
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Hükümet tarafından vergi ve prim borcu yapılandırması çalışmalarının son derece önemli ve yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin “Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı. Uzun zamandan beri böyle bir çalışmanın yapılmasını bekliyorduk. Bu yapılandırma ile hem devletimiz hem de esnafımız kazançlı çıkacak. Devlet alacağını tahsil edecek, esnafımız ise sıkıntıya girmeden borcunu ödeyecek. Daha önceki yapılandırmadan Hazinenin kasasına 70 milyar liranın üzerinde para girmişti. Esnafımız da devletimizde bu yapılandırmadan kazançlı çıkmıştı” dedi.

Başkan Şahin, yapılandırma kapsamında esnafın SGK ve vergi borçlarındaki cezaların ve gecikme faizlerinin tamamen silinmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren prim desteğinin 3 aydan 6 aya çıkarılması yönündeki beklentiyi dile getirdi.

 


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Şahin: “Borç Yapılandırma çalışmaları Esnafımızı Umutlandırdı”
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