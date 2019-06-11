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Sahil Yolu’nda çalışmalar devam ediyor

Elbistan Belediyesince Ceyhan Nehri kıyı şeridinde başlatılan yeni sahil yolu çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Sahil Yolu’nda çalışmalar devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Elbistan Belediyesince Ceyhan Nehri kenarından bulunan 3 adet gazinonun kaldırılması kararı sonrası yapımına başlanan yeni sahil yolunda çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemizin gözdesi Ceyhan Nehrinin hak ettiği yerde olması adına Belediyemizce her türlü çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda 2 hafta önce Kerkük Caddesi Köprüsü’nden başlayıp Pınarbaşı Köprüsüne kadar devam edecek olan Ceyhan Sahil yolu çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sahil yolu üzerinde bulunan ve yolu engelleyen ağaçlar nizami olarak budanırken, su geçişleri için büz bırakılmaları tamamlandı. Diğer yandan asfaltlama ve yama çalışmalarımız devam etmektedir. Kısa bir süre sonra tamamlanması planlanan sahil yolu ile birlikte Köprübaşı’ndan, Pınarbaşı’na kadar Ceyhan Sahil yolu devam etmiş olacak.








Yerel Manşetler
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