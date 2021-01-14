Sahibinden satılık ‘HES projesi’

Nurhak ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi sınırları içerisinde Göksu Deresi üzerinde kurulması planlanan 11.70 MWm kurulu güce sahip Umutlu Barajı ve HES projesi, bir ilan sitesinde satışa çıkarıldı. Umutlu Barajı ve HES için 23 milyon TL’lik bir bedel istendi.

Söz konusu ilan sitesinde tesise ilişkin detaylı bilgilere yer verilirken, ilanı veren kısmında ise ‘mağazadan’ yazdığı görüldü. Tesisin durumuyla ilgili ‘ikinci el’ notu düşülen ilanda satıcı olarak da Coldwell Banker Via isimli firma yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan Coldwell Banker firmasının ise, 49 ülkede 3 binden fazla ofisi bulunuyor. Firma, Türkiye’de ise 2013 senesinden beri gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyor.

İlanda, proje ile ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

“Umutlu Barajı ve HES projesi, Kahramanmaraş İli Nurhak İlçesi sınırları içerisinde Göksu Deresi üzerinde bulunmaktadır. Proje alanı, 37° 53’ 06” - 37° 53’ 47” kuzey enlemleri ile 37° 24’ 17” - 37° 26’ 21” doğu boylamında arasında yer almaktadır. Umutlu Barajı ve HES: o Göksu Deresi’nin 1145 m talveg kotunda, talvegden 71.50 m yükseklikte ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj ve sağ sahilde radyal kapaklı dolusavak; sol sahilde su alma yapısı, 850 m uzunlukta enerji tüneli-1, 2 875 m uzunlukta CTP boru ve 515 m uzunlukta enerji tüneli-2’den oluşan basınçlı su iletim hattı.

11.20 MWm ana santralde, 0.50 MWm can suyu santralinde olmak üzere toplam 11.70 MWm kurulu güçte 3 adet Francis türbin, Şivran Deresi üzerinde Şirvan Regülatörü ve çökeltim havuzu ile toplanan suları baraj rezervuarına aktaracak Şivran derivasyon hattı, 9 km uzunlukta enerji nakil hattı.

Umutlu Barajı ve HES proje alanı, 21 numaralı havza olan Fırat Nehri havzası içinde Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesi yakınlarında Göksu Nehri üzerinde yer almaktadır. Su potansiyelinin belirlenmesi için proje sahasına yakın olan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiş ve hesaplama kriterlerine uygun olan istasyonlar kullanılmıştır.”

İlanda ayrıca detaylı bilgi ve HES projesi hakkında hazırlanmış analiz raporunda yer alan bilgilere ulaşmak isteyenlerin de satıcı firma ile iletişime geçebilecekleri belirtildi.





