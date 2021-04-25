Şahadet yıldönümlerinde anıldılar

Elbistanlı şehitler Kemal Özdoğan ve Hüseyin Emre Kul, şahadet yıldönümlerinde pandemi nedeniyle düzenlenen sade programlarla anıldı.

24 Nisan 2012’de Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerce şehit edilen uzman çavuş Kemal Özdoğan için şahadetinin 9.yıldönümünde ve Kars'ın Kağızman ilçesinde, arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK’lı hainlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 Nisan 2017’de şehit düşen uzman onbaşı Hüseyin Emre Kul şahadetinin 4.yıldönümünde dualar ve gözyaşları ile anıldılar.

Aynı zamanda şehit Hüseyin Emre Kul’un babası olan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, Covi-19 salgını kapsamında sınırlı katılımla anma programları düzenlediklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl da anma programı gerçekleştiremediklerini belirten Kul, “Şehidimiz Kemal Özdoğan ve oğlum Hüseyin Emre Kul’un şahadet yıl dönümlerinde pandemi dolayısıyla mevlid programı düzenleyemedik. Şehidimizin babası İsa Özdoğan ve aile fertleri ile biz de aile fertlerimizle birlikte okunan hatim sure ve salavatlarla sade bir program düzenledik. Ruhları şad olsun. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.