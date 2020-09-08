Sağlık Turizmi Merkezi’nin 2.etabı için imzalar atıldı

Ekinözü Kaymakamlığı’nın öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) hibe desteği ve Ekinözü Belediyesi’nin katkıları ile hayata geçirilecek olan Sağlık Turizmi Merkezi projesinin 2.etap ihale süreci tamamlandı. Orta İçme’de modern ve birçok imkanın bir arada sunulacağı sağlık yatırımı için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Sözleşmeye, İlçe Kaymakamı Talat Tabur ile yüklenici firmanın temsilcisi imza attı.

Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, imza töreni sonrasında yaptığı değerlendirmede, söz konusu tesisin ilçenin turizm potansiyeline büyük katkı sunacağını ifade etti.

Kaymakam Tabur, “Kaymakamlığımız, büyükşehir belediyemiz ve kalkınma ajansımızın büyük emekleri ile sağlık turizm merkezi projelendirme çalışmalarını gerçekleştirdik ve 2.etabı ile ilgili sözleşmemizi imzaladık. 1723 metrekare inşaat alanına sahip tesisimiz Türk hamamı, sauna, buhar odası, konaklama odaları, restoran ve ortak kullanım alanları ile donatılacak olup tamamlandığı zaman ilçemize büyük bir canlılık katacak. Arkasından da diğer yatırımların yolunu açacaktır. İlçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağı düşünülen merkezin yerli ve yabancı birçok turisti ilçemize çekeceğini düşünüyoruz” dedi.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ise, birçok hastalığa şifa kaynağı olarak gösterilen ‘acı su’ ve peloid çamuruna ev sahipliği yapan Ekinözü’nün sağlık turizminde hak ettiği noktaya gelmesi için seferber olduklarını söyledi.

Başkan Eker, “İlçemizin acı sularının marka değerini artırmak için adına yapılacak olan bu tesis, Ekinözü’ndeki turizm değerini artıracaktır. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Sayın Kaymakamımıza, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma ve aynı zamanda projenin sahaya ulaşmasında desteklerinden ötürü DOĞAKA ile birlikte emeği geçen teknik heyete teşekkür ediyorum” diye konuştu.





