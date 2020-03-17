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Sağlık Meslekleri Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Sağlık meslek mensupları ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair mevzuat güncelleme çalışmaları hakkında toplantı, Ankara’da gerçekleştirildi.

Sağlık Meslekleri Bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Muhammet Güven ve Sağlık Bakanlığı Genel Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Kemal Serdaroğlu ve yetkililerin katıldığı toplantıda 53 mesleği temsilen dernek yönetimi ve akademisyenler olmak üzere yaklaşık 200 kişi yer aldı. Toplantıda, ATEKDER yönetim kurulu ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ameliyathane Koordinatörü öğretim görevlisi Gökçe Sibel Turan da yer aldı.

Türkiye Ameliyathane Teknikerleri Derneği (ATEKDER) Genel Başkanı Funda Aytaç; toplantıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu toplantı da uzun zamandır mücadele verdiğimiz 1219 Ek 13'un gerçek sahayı yansıtmadığı ve uluslararası standartlarda meslek tanımımız olması amacıyla yapılan bu toplantnın, amacına ulaşan ve etkili olan bir toplantı olduğunu dile getirdi. Toplantıda sahada aktif ve köklü dernek temsilcilerinden doldurulması istenen dosyalar oldu ve bu evraklar, üniversite final ders notları, mesleği icra ederken yapmak istemediğiniz, görevimizin olmadığını düşündüğünüz iş yükleri, Avrupa standartlarına yükseltmek adına neler yapılabilir sahadan araştırma yaparak sağlık çalışanın günlük çalışma planları adlı çalışma yapılması istendi. Bu çalışma, 1-10 Temmuz arası Sağlık Bakanlığına teslim edilecek” dedi.


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