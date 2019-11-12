Sağlık meslek yüksekokulu ve fakülte binası için seçenekler belirlendi

İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, şeker fabrikasının Özelleştirme İdaresi’ne devredilen arsasının, Elbistan Üniversitesi için kampus alanı olarak çok uygun olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’la birlikte Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu için bina ve yer tahsislerini yerinde inceledi. Rektör Özgül ve Rektör Yardımcısı Küçükönder, okul kullanımına uygun kamu binalarında, Elbistan Şeker Fabrikası lojmanları ve Ali Tekinsoy Ortaokulu’nun binalarında inceleme yaptı. İnceleme sonucunda, uygun görülecek yapının ivedi olarak Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine tahsis edilmesi için çalışmalara başlanması kararlaştırıldı.

Alan incelemesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İstiklal Üniversitesi’nin, Elbistan’daki yapılanması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Özellikle Sağlık Meslek Yüksekokulu’nun, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde öğrenci alabilmesi noktasında bina tahsisi işlemlerini hızlandırdıklarını anlatan Kaymakam Demir, şöyle konuştu:

“Uzun zamandır çalışmalarını birlikte yürüttüğümüz Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin ilçemizdeki yapılanmaları ile ilgili konuları ve Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulunun bina tahsis işlemlerinin yapılmasını sahada birlikte değerlendirdik. İstiklal Üniversitemizin ilçemizde eğitim noktasındaki atacağı adımları merakla bekliyoruz. Bugün alan çalışması noktasında değerlendirmelerimiz oldu. İstiklal Üniversitemiz bünyesinde fakülte ve meslek yüksekokullarını ilçemize kazandırmak için elimizden gelen tüm desteği verme gayreti içerisindeyiz. Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu’nun 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Elbistan’ da öğrenci alımı yapması için gerekli alt yapı ve bina tahsis işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirmek için ilçemize gelerek okul hizmet binası uygunluğunu yerinde kontrol eden Sayın Rektörümüze ve Rektör Yardımcımıza teşekkür ediyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal’a özellikle üzerinde durarak yoğun mesai harcadığı bu çalışmamıza destekleri için ayrıca teşekkür ederim. İlçemize açılacak bu okulun hem eğitim hem istihdam alanında ilçemize gelir getireceğini böyle bir projede bize destek olan Rektörümüz ve sayın büyüklerimize teşekkür ederim.”

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül ise, Elbistan’a sağlık meslek yüksekokulu ve fakülte konusundaki girişimlerinin sürdüğünü kaydetti. Prof. Dr. Özgül, “Sayın kaymakamımız ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. İstiklal Üniversitesi olarak neleri yapacağımızı birlikte konuştuk. Elbistan için, YÖK’ten bazı bölümlerde izinler aldık. Önümüzdeki günlerde de YÖK’ten başka bölümler için taleplerimiz olacak. Şuanda Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde Evde Yaşlı Bakım Bölümü açılacak. Bu bölümün bina ihtiyacını karşılamak için bazı okullarımızı inceledik. Ön hazırlıklarını şimdiden yapmaya başlayacağız.

Elbistan ve Kahramanmaraş’ı bir bütün olarak düşünüyoruz. Şeker fabrikasının lojmanlarını gezdik. Burası ileride kurulacak Elbistan Üniversitesi’nin kampüsü olabilir. Orası gerçekten bir üniversite kampüsü için çok uygun bir yer. İstiklal Üniversitesi adına oraları devralır; yeni fakülteler ve yüksekokullar yapar ve bir tabela asarsak Elbistan Üniversitesi olur. Tabi bu bir süreç meselesi. Biz elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Belediye başkanımız ve sayın kaymakamımız elinden gelen desteği veriyor. Sayın bakanımıza da teşekkür ediyoruz; bize büyük destekler veriyor. Bu sorunları yavaş yavaş aşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

YÖK’ün ilçelerde fakülte açılması konusunda çok ince düşündüğünü hatırlatan Prof. Dr. Özgül, “YÖK, ilçelerde fakülte açılması noktasında hassas davranıyor. Mühendislik Fakültesi için kadro istedik. Buna bu dönem için izin vermediler. Türkiye’de hiçbir ilçeye izin vermiyorlar. 25 Kasım’da YÖK’te yeni bir görüşmemiz olacak. Tıp Fakültesi açılması ancak afiliasyon şeklinde olabilir. Maraş ve Elbistan Devlet Hastanesi, afiliye edilebilir. Yani, hem üniversite hastanesi hem de eğitim araştırma hastanesi olabilir. Buralara akademisyen atanabilir. Yeniden, baştan tıp fakültesi kurmak oldukça zor. Bunun için de YÖK’ün kapısını aşındırıyoruz. Sağlık Meslek Yüksekokulu’nun da yeni bölümleri için de taleplerimiz olacak. 10’a yakın bölüm açma talebimiz oldu” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Elbistan’a kapasiteli ve güçlü bir üniversitenin yakışacağının altını çizdi.

İlçeye üniversite kazandırılması için başlatılan çalışmalar için yerel imkanları seferber etmeye hazır olduklarını dile getiren Başkan Gürbüz, “Elbistan, kadim bir şehir. Tarihinde çok büyük devlet adamları, bilim insanları yetiştirmiş bir şehir. Bu kente, kapasiteli ve güçlü bir üniversite yakışır. Zaten İstiklal Üniversitesi’ni Elbistan olarak bizim üniversitemiz olarak görüyoruz. İstiklal Üniversitesi’nin, Elbistan’da kampüsü, meslek yüksekokulları, fakülte ya da yerleşke ile ilgili tüm ihtiyaçları için her türlü imkanı kendilerine sunmaya ve destek olmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Mahir Ünal Beyefendi’nin kentimize üniversite kazandırmakla ilgili büyük çabası ve desteği var. Biz de yerel olarak hükümetimizin bu gayretine yerel imkanları seferber ederek omuz vermek istiyoruz. Üniversiteyi sadece ekonomi olarak görmüyoruz. Sosyal ve kültürel yaşamın da öncüsüdür. Bu şehre çok şey katacaklar. Organize sanayi yönetimi olarak da üniversitemizden tekno-kent kurulması için bizimle paydaş olmalarını istedik. Bu isteğimiz olumlu karşılandı. Ar-ge merkezleri, iş geliştirme merkezleri yani kenti üniversite laboratuar gibi görüyor ve kentin geliştirilmesi, sanayisinin, turizminin, ekonomisinin, kentin nefes alabilecek tüm sektörlerinin değerlendirilmesi ve ayağa kaldırılması ile ilgili çabalar sarf ediyor” ifadelerinde bulundu.

Üniversite için tüm altyapıyı hazır hale getirme sözünü verdiklerini ifade eden Başkan Gürbüz, “Üniversite çok değerli ve çok önemli. Onun için biz İstiklal Üniversitesi’nin şehrimizde hızlıca yapılanmasını istiyoruz. Bölümlerin hızlıca gelmesini istiyoruz. Bugün, üniversitemize verebileceğimiz okulların durumunu değerlendirdik. Şeker fabrikasının özelleştirme başkanlığına devredilen bölümünü gezdik. Üniversitenin sosyal altyapısını, lojmanlarını orada kurgulayabilir miyiz, belki butik bir üniversite şeklinde yapılabilir mi diye düşünüyoruz. Biz, tüm altyapıyı destekleme sözünü veriyoruz. Bunu şehrimizdeki inşaat sektörüyle beraber yapacağız. İnsanımıza duyduğum güvenle söylüyorum. Elbistan Belediyesi bütçesi ile söylemiyorum. İnsanımızın kalitesini ve üniversiteye olan inancını bildiğim için söylüyorum. Biz, el ve güç birliği ile şehrimize üniversitemizi kazandıracağız. Sayın rektörümüz ve rektör yardımcımıza teşekkür ediyorum. Elbistan, şehir olarak üniversitesine sahip çıkacaktır” dedi.



