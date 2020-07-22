banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sağlık Meslek Yüksekokulu, 40 öğrenci ile eğitim öğretime başlıyor

2020-2021 eğitim öğretim döneminde kapılarını açmaya hazırlanan Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Yaşlı Bakım programına 40 öğrencilik kontenjan ayrıldı. Elbistan Meslek Yüksekokulu ise, 8 programda toplam 300 öğrenci alacak.

Sağlık Meslek Yüksekokulu, 40 öğrenci ile eğitim öğretime başlıyor
banner17
banner43

2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Elbistan Meslek Yüksekokulu’nun kontenjanları da belirlendi. Yaşlı Bakımı, Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuar Teknikleri ve Optisyenlik programlarının yer aldığı Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde sadece Yaşlı Bakımı programına öğrenci alacak. Yüksekokulda 40 öğrenci eğitim görecek.

 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) ise, 8 programda öğrenci alacak. 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan derlenen bilgilere göre, EMYO’da bu yıl 8 programda eğitime devam edilecek. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Laborant ve Veteriner Sağlık, Makine, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Otomotiv Teknolojisi programlarında öğrenci alınacak. Söz konusu 8 programa ayrılan kontenjan ise 300 olarak açıklandı.

2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar yapılacak.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Meslek Yüksekokulu40 öğrenci Ile Eğitim öğretime Başlıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2 hafta önce

Elbistana ösym bürosu açılacaktı ne oldu? Yoksa yine pandemi bahanesi mi?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bu Şehrin Insanı 2 hafta önce

Şu konular da gündeme gelirse çok güzel olur
1- YOLLAR (Ekinözü-Ilıca- Kahramanmaraş yolu, Kadirli –Andırın –Göksun yolu, Elbistan-Göksun yolu)
2- İSTİHDAM ( ilçelerimize küçük ,orta ölçekli fabrikalar kurularak yatırımlar yapılarak insanlara iş imkanı sağlanması)
3- TARIM VE HAYVANCILIK ( bu sektörün sorunları çözülürse şehrimiz ekonomik olarak çok daha canlı hale gelecektir)
4- TURİZM ( sadece Yedikuyuları ön plana çıkarmak yerine ilçelerdeki turizm alanlarının da gerekli tanıtımının yapılması )
5- EĞİTİM ( Şehrimizin eğitim sorunları çözülmelidir)
6- BÜYÜKŞEHİR ( Merkezden ilçelere ilçelerden merkeze günde en az iki defa belediye otobüs seferi olmaldır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
KSÜ 2 hafta önce

Hani Elbistan a açılacak denilen İstiklal Üniversitesine ne oldu öncelikle buna bir cevap verilsin?

Cevapla
Beğenmedim! (0)