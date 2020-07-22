Sağlık Meslek Yüksekokulu, 40 öğrenci ile eğitim öğretime başlıyor

2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Elbistan Meslek Yüksekokulu’nun kontenjanları da belirlendi. Yaşlı Bakımı, Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuar Teknikleri ve Optisyenlik programlarının yer aldığı Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde sadece Yaşlı Bakımı programına öğrenci alacak. Yüksekokulda 40 öğrenci eğitim görecek.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) ise, 8 programda öğrenci alacak. 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan derlenen bilgilere göre, EMYO’da bu yıl 8 programda eğitime devam edilecek. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Laborant ve Veteriner Sağlık, Makine, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Otomotiv Teknolojisi programlarında öğrenci alınacak. Söz konusu 8 programa ayrılan kontenjan ise 300 olarak açıklandı.

2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar yapılacak.