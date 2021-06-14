Sağlık Hizmetleri MYO, 2 bölümde daha öğrenci alacak

Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) optisyenlik ve eczane hizmetleri bölümüne bu yıl ilk kez öğrenci alınacak.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu’nun 6 bölümü bulunuyor. Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda, 2020 yılında açılan Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Laboratuar Teknikleri bölümlerine ek olarak daha önceden eğitime başlayan Yaşlı Bakımı bölümü yer alıyor.

Toplam 6 programı bulunan Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alınacak bölümler belli oldu. Geçen günlerde öğretim üyesi alımının yapıldığı eczane hizmetleri programı ile optisyenlik programı için öğrenci kabul edilmesine Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onay verildi.

Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, bu çerçevede eczane hizmetlerine 40 ve optisyenlik programına da 40 olmak üzere 80 öğrenci alacak. Bu iki yeni program ve yaşlı bakımı programında eğitim görmek isteyen öğrenciler, önümüzdeki günlerde yapılacak YKS’den sonra tercihlerini yapabilecek. Programların puanları ve diğer şartları da yayımlanacak kılavuzla belirlenecek.