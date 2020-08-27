Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu umut verdi

Milyonlarca gencin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165’ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56’sı boş kaldı. Tercih yapan her 100 adayın 80’i üniversiteye girdi. 2019'da lisans programlarına yerleşen aday sayısı 409 bin 587 iken bu sene 431 bin 380 oldu. Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75’e çıktı. Geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 14 bin 177 azalma sağlandı. Meslek yüksek okullarındaki doluluk oranlarında yaşanan artış 2020'de de devam etti. 2019'da 33 bin 66 olan boş kontenjan sayısı, bu sene 30 bin 387'ye düştü.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim hayatına bu yıl itibariyle başlayacak Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Elbistan Meslek Yüksekokulu’nu tercih eden öğrenci sayıları da belli oldu.

Daha önceden Yaşlı Bakımı programında öğrenci alacağı açıklanan Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 40 kişilik kontenjan açılan Yaşlı Bakımı programına, 41 kişi yerleşti. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onay verilen 6 program bulunuyor. Bu yıl eğitim öğretime başlayan Yaşlı Bakımı programındaki doluluk oranının yüzde 100 olması, önümüzdeki dönemde öğrenci alması planlanan Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuar Teknikleri ve Optisyenlik programları için de umut oldu.

Elbistan Meslek Yüksekokulu ise, 8 programda öğrenci aldı. Toplam 300 olarak açıklanan kontenjanın 250’si doldu. Elbistan Meslek Yüksekokulu’nun doluluk oranı yüzde 79,5 olarak gerçekleşti. Elektrik, Otomotiv Teknolojisi, Laborant ve Veteriner Sağlık programlarında doluluk oranı yüzde 100 oldu. En az tercih edilen programlar ise Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı olarak gerçekleşti. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının 30 olan kontenjandan 10’u doldu. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programını ise 13 kişi tercih etti. Elbistan Meslek Yüksekokulu’nun, boş kalan kontenjanlarının ek yerleştirmede dolması bekleniyor.