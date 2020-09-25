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Sağlık çalışanına ‘Beni neden temaslı yazdın’ diye saldırdı

Afşin’de “Beni neden temaslı yazdın” diyen bir kişi, devlet hastanesi Covid-19 servis sorumlusunu darp etti.Afşin’de “Beni neden temaslı yazdın” diyen bir kişi, devlet hastanesi Covid-19 servis sorumlusunu darp etti.

Sağlık çalışanına ‘Beni neden temaslı yazdın’ diye saldırdı
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Edinilen bilgiye göre, Afşin Devlet Hastanesi Covid-19 servisi sorumlusu Bayram Türkhan kendisini temaslı olarak kaydettiği gerekçesiyle bir kişi tarafından darp edildi. Darp edilen Afşin Devlet Hastanesi Covid-19 servisinde sorumlu sağlık çalışanı Bayram Türkhan, “Covid-19 olduğunu beyan eden kişiyi ekiplere bildirerek ve kendisine temaslı olan kişilerle ilgili yapılması gerekenleri, izolasyon kurallarını anlattım. Eğer belirtiler olursa senden numune alırız dedim. Temaslı kaydın var. Pozitif vakanın evine misafir olmuşsun, yemek yemişsin dedim. Kendisinin beyanı üzerine de işlem yaptım. Ancak şahıs kendisini temaslı olarak ilçe sağlık müdürlüğüne bildirmemi, beni şikayet ediyorsun manasında algıladı. Şikayet etmiyorum ben bu işten sorumluyum dememe rağmen beni darp etti” dedi.

 


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Sağlık çalışanına ‘Beni Neden Temaslı Yazdın’ Diye Saldırdı
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Ayşe 1 gün önce

Toplumun ne kadar sorumsuz ve cahil olduğunun basit bir örneği...O insanlar, hepimizin sağlığı için canı pahasına gece-gündüz çalışan neferlerdir. Onlara kalkan elleri nefretle kınıyorum...Yazıklar olsun...

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Cumali 1 gün önce

Afşin sen ne zaman insan olacaksın Allahini seversen dakyanustan bu yana böylesin

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Israfil demirci 19 saat önce

Biraksinpar kepersin

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