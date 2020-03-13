banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sağlık Bakanlığı’ndan hasta ziyaretlerine düzenleme

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hastalığı kapsamında hasta ziyaretlerine ilişkin yeni düzenlemelere gitti.

Sağlık Bakanlığı’ndan hasta ziyaretlerine düzenleme
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik; hastanede yapılan hasta ziyaretlerinin mart-nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmaması kararlaştırıldı. Ayrıca, mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecek. Yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretleri yasaklanacak. Hasta refakat hizmetleri de sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanacak.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı’ndan Hasta Ziyaretlerine Düzenleme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.