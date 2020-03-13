Sağlık Bakanlığı’ndan hasta ziyaretlerine düzenleme

Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik; hastanede yapılan hasta ziyaretlerinin mart-nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmaması kararlaştırıldı. Ayrıca, mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecek. Yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretleri yasaklanacak. Hasta refakat hizmetleri de sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanacak.