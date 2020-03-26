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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları internet üzerinden yapılacak

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Şaban Marangoz, Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuruların internet üzerinden veya Alo 170 aranarak yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları internet üzerinden yapılacak
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Binlerce kişinin iş sahibi olacağı Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu için müracaatlar başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 10 bin 998 temizlik görevlisi, 2 bin güvenlik görevlisi, 1000 klinik destek elemanı ve 2 aşçı olmak üzere bünyesine toplam 14 bin sürekli işçi alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden alınacak olan başvurular, tamamıyla internet üzerinden tamamlanacak. Adaylar, İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu için ikametlerinin bulunduğu yer için müracaatta bulunabilecek.

Başvuru işlemlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Şaban Marangoz, Kahramanmaraş genelinde 145 temizlik görevlisi, 42 silahsız güvenlik görevlisi ve 28 de klinik destek elemanı alımı yapılacağını söyledi.

18-35 yaş arasındaki vatandaşların başvurularının kabul edileceğini bildiren Marangoz, “Sağlık Bakanlığının açıkladığı personel alımı başvuruları, koronavirüs hastalığı nedeniyle İŞKUR’un internet sayfası üzerinden, e-devlet veya ALO 170 hattından yapılabilecek. Sağlık Bakanlığı’nın memur alımı ise ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılacak. 18-35 yaş aralığında olan kişilerin başvurusu kabul edilecek. Başvurular, 30 Mart’ta sona erecek. İkametgah adresi Kahramanmaraş olanlardan temizlik görevlisi alımı için en az ilkokul mezunu olma, güvenlik görevlisi alımı için en az lise mezunu olma ve klinik destek elemanı alımı için de sağlık bakım teknisyeni, hemşire yardımcılığı ve ebe yardımcılığı mezunları başvuruda bulunabilirler.

Kura 8 Nisan’da Ankara’da çekilecektir. Sonuçlar ise Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden açıklanacaktır” bilgilerini aktardı.


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