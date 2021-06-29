Sağlık Bakanlığı: “Bölgedeki kanser hastası sayısı ülke geneli ile uyumlu”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle hava ve çevre kirliliği ile kanser ilişkisini ve bu bağlamda Kahramanmaraş’taki durumu ve kanser vakalarıyla ilgili soru önergesi sunmuştu. Aycan, hava ve çevre kirliliği bakımından Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Kahramanmaraş’ta hava kirliliğine bağlı hastalıkların seyrinin arttığı bilgisi doğrultusunda 2017-2018 yıllarında tespit edilen kanser vakalarının hava kirliliğiyle ilişkisinin netleştirilmesini istemişti.

Aycan, Elbistan ve Afşin’de 2017-2018 yılları arasındaki kanser vakalarının sayısının kaç olduğunu ve bunların çevre ve hava kirliliği ile ilgili yönünün bulunup bulunmadığını sormuştu.

Aycan’ın soru önergesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yanıtlandı.

Aycan’ın soru önergesine cevaben gönderilen metinde, Kahramanmaraş’ta kanser kayıtlarının ülke geneli ile uyumlu olduğu belirtildi.

Cevabi metinde hava ve çevre kirliliğine ilişkin olarak herhangi bir veriye yer verilmezken asbest ve asbestiform kaynaklı kanser vakalarıyla ilgili yapılan çalışmalara değinildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Kahramanmaraş ili kanser kayıtlarına ülke geneli ile uyumludur. Kanser istatistiklerimiz, sağlık istatistikleri yıllığında mevcuttur. https://dosyash.saglik.gov.tr/Eklenti 740564, saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf70 adresinde yer almaktadır. Mezotelyoma kanseri sıklığı Türkiye ortalamasına yakın olmakla birlikte, bu kanser ile ilişkili olan asbest ve asbestiform minerallerin doğurduğu sağlık risklerinin azaltılması amacıyla ülke çapında Sağlık Bakanlığının da içerisinde yer aldığı "Asbest ve Asbestiform Mineral içeren Yerleşim Alanlarında Rehabilitasyon ve Bertaraf Projesi" yürütülmektedir. İller bazında kanser farkındalığa çalışmaları yürütülmektedir. Meme, rahim ağzı (serviks) ve kalın bağırsak (kolorektal) kanseri taramaları toplum tabanlı olarak ülke çapında yürütülmektedir.”