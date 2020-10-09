Sağlığını düşünmeyenler 95 bin lirasından oldu

Pandemi sürecinde, virüsten korunmak için 3 ana tedbirin uygulanması gerekiyor. Virüsü kendimizden uzak tutmak ve toplumun genel sağlığını tehlikeye atmamak için en önemli unsur ise maske kullanımı. Ancak toplumumuzda maske kullanımı konusunda yeterli bilinç oluşmadı. Devletin tüm kurumları ve sağlık camiasının uyarılarını dinlemeyen vatandaşlara, caydırıcılığı sağlamak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900 TL idari para cezası kesilmeye başlandı. Elbistan’da da bu çerçevede özellikle şehir merkezinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetimler yapılıyor. Vatandaşın yoğun olarak bulunduğu caddeler, işyerleri ve kamuya açık alanlardaki denetimlerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulunuluyor. Bu denetimlere ek olarak Covid-19 hastası ya da temaslıların, evlerindeki karantina süreçleri de hem filyasyon hem de polis ekiplerince takip ediliyor. Karantina kurallarını ihlal edenlere 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor ve Kahramanmaraş’taki Avşar Öğrenci Yurduna gönderilerek karantinalarını burada tamamlamaları sağlanıyor.

Eylül ayı ortalarından itibaren vaka sayılarının zirveyi gördüğü Elbistan’da, son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde ceza kesilen kişi sayısı ve miktarı belli oldu. Son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde maske takma kuralını hiçe sayan 96 kişiye, kişi 900’er TL olmak üzere toplam 86 bin 400 TL idari para cezası kesildi. 3 kişinin de evde karantina kuralını ihlal ederek çarşı-pazar gezdiği tespit edildi. Bu kişilere kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL idari para cezası kesildi. Bu 3 kişi, polis nezaretinde Kahramanmaraş’a götürülerek Avşar Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Yetkililer, virüsü kapıp hastanelerde nefes almak için yalvarır duruma düşmemek için 3 basit kurala uyulmasının önemini bir kez daha vurguladılar.





