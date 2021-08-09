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Sağanak yağmur 2 mahallede sele dönüştü

Bölgede öğleden sonra etkisini hissettiren sağanak yağış, ilçeye bağlı Türkören ve Geçit Mahalleleri’nde sele dönüştü.

Sağanak yağmur 2 mahallede sele dönüştü
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Bölgede öğleden sonra etkisini hissettiren sağanak yağış, ilçeye bağlı Türkören ve Geçit Mahalleleri’nde sele dönüştü.

Elbistan, sağanak yağışlı havanın etkisi altına girdi. İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluşturdu. Kırsal bölgelerde ise öğleden sonra başlayan ve aralıksız süren sağanak yağmur, sele dönüştü. İlçeye bağlı Türkören ve Geçit Mahallesi, selden en fazla etkilenen bölgelerin başında geldi.

Türkören Mahallesi’nde dağdan gelen yağmur suları, mahalle içindeki yolları göle çevirdi. Hızla akan sel suları, mahalle halkına da korku dolu anlar yaşattı. Selde, metruk bir kerpiç evin duvarı uçtu. Vatandaşlar, sel sularının evlerine girmemesi için önlem almaya çalışırken bahçelerde de hasar oluştu.

Selin etkili olduğu bir diğer bölge ise Geçit Mahallesi oldu. Çevredeki kuru dere yatakları, aşırı yağış nedeniyle doldu taştı. Bölgede uzun süre ara vermeden yağan yağmurdan sonra sel ve taşkınlar yaşandı. Sel suları, Geçit Mahallesi ile Gündere Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolu ulaşıma kapattı.

Elbistan Belediyesi ile Elbistan İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi.

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