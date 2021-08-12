Sağanak yağış kayısı sergenlerine zarar verdi

İlçe genelinde 9 Ağustos’tan bu yana etkili olan sağanak yağış, çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı verilere göre, ilçede metrekareye en fazla yağış Akarca bölgesine düştü. Aşırı yağışlar, Geçit Mahallesi başta olmak üzere Türkören Mahallesi’nde sele dönüştü. Sel ve taşkınlar, her iki mahallede küçük çaplı hasara yol açtı. Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Belediyesi, selden dolayı oluşan mağduriyetlerle ilgili zaman geçirmeden çalışma başlattı.

11 Ağustos’ta yeniden etkisini arttıran sağanak yağış, ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi’ne bağlı mezralarda kayısıya zarar verdi. Ürününün büyük bir kısmını meydana gelen zirai don olayında kaybeden kayısı üreticisinin toplayıp kurutmak için sergen haline getirdiği kayısılar yağmurdan zarar gördü. Mahalleye bağlı Üç Kilise ve Ferhatpınarı mezralarında kurumaya bırakılan kayısılar adeta su göletlerinin içinde kaldı. Bazı sergenler de suya kapıldı. 10’larca ton kayısının zarar gördüğü öğrenilirken çiftçilerin de büyük ekonomik kayıp yaşadığı belirtildi.

Bir yıllık emeklerinin heba olmasını önleyemediklerini vurgulayan çiftçiler, “Bölgemizde yağmur aralıksız yağdı. Sergenler adeta göle döndü. Bazı sergenlerimiz de sulara kapıldı. Şuanda hasarın boyutunu bilemiyoruz. Yağmur vurunca kayısı büyük oranda çürüyecek. Muhafaza etmek zor. Zararın boyutu ilerleyen günlerde tam anlamıyla ortaya çıkmış olacak. 1 yıl boyunca emek verip yetiştirdiğimiz ürünler yok oldu gitti. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştular.