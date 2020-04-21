Sadakatin simgesi olan angut kuşu, objektiflere takıldı

Dünya genelinde tek eşlilik özelliği bulunan, ender kuş türlerinden biri olan angut kuşu, Göksun ilçesindeki bir gölette doğaseverlerce görüntülendi. ‘Angut’ kelimesi, Türkçede her ne kadar mecazi olarak farklı bir anlam içerse de angutun bir kuş türü olduğu pek bilinmiyor. Literatürdeki adı ‘Angıt’ olan ördekgiller familyasına ait angut kuşu, ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi haricinde, hemen hemen her yerde bulunuyor. Kuluçka dönemini, genellikle Marmara Bölgesi ile Göller Yöresi’nde geçiren angut kuşu evcilleştirilen tür sınıfına giriyor.

Angut kuşunu, diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği ise eşlerine olan sadakatleri. Angut kuşunun eşi öldüğü zaman yanına o anda başka bir yırtıcı hayvan gelse dahi gözlerini bir dakika bile eşinin ölüsünün üstünden ayırmadan o da ölene kadar onun başında beklediği biliniyor. Eşlerinin ardından ömür boyu yas tutan ve tekrar eş edinmedikleri için avlanmaları yasak olan angut kuşları, Tibet, Moğolistan ve Slav mitolojisinde kutsal kabul ediliyor.