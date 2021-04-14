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Sadakatin simgesi angut (angıt) kuşu için su seferberliği

Ölen eşine sadık kalarak hayatının sonuna kadar yas tutmaları ile efsaneleşen ve sadakatin simgesi olan angut (angıt) kuşları için dağlardan boşa akan sular gölete aktarıldı.

Sadakatin simgesi angut (angıt) kuşu için su seferberliği
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Dünya genelinde tek eşlilik özelliği bulunan, ender kuş türlerinden biri olan angut (angıt) kuşu, Göksun ilçesindeki Püren göletini mesken edindi. Literatürdeki adı ‘angıt’ olan ördekgiller familyasına ait angut kuşu, ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi haricinde hemen hemen her yerde bulunuyor. Kuluçka dönemini genellikle Marmara Bölgesi ile Göller Yöresi’nde geçiren angut kuşu, havaların ısınmasıyla birlikte diğer bölgelere göç ediyor. Kahramanmaraş’ta da bir doğasever tarafından fotoğraflandıktan sonra varlığı bilinen angut kuşlarının yeni yaşam alanları Göksun’daki Püren göletinde hummalı bir çalışma yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Göksun Şefliği ekipleri, dağlardan boşa akan suları, göletteki su seviyesini yükseltmek ve angut kuşlarının yaşamına elverişli hale getirmek için çalışma başlattı. DKMP Göksun Şefliği ekipleri, eriyen karlar ve kaynaklardan çıkan suların yönünü gölete çevirerek hem boşa akmalarının önüne geçti hem de göletteki seviyenin yükselmesini sağladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri tarafından 7/24 korunan angut kuşlarının eşi öldüğü zaman yanına o anda başka bir yırtıcı hayvan gelse dahi gözlerini bir dakika bile eşinin ölüsünün üstünden ayırmadan o da ölene kadar onun başında beklediği biliniyor. Eşlerinin ardından ömür boyu yas tutan ve tekrar eş edinmedikleri için avlanmaları yasak olan angut kuşları, Tibet, Moğolistan ve Slav mitolojisinde kutsal kabul ediliyor.

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Sadakatin Simgesi Angut (angıt) Kuşu Için Su Seferberliği