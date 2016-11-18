Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sabah namazında hep birlikte saf tuttular

Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonu ile 81 ilde uygulanmakta olan “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” programı çerçevesinde Elbistan’daki gençler, Ulu Camide sabah namazında saf tuttu.

Bu haber kez okundu.

Sabah namazında hep birlikte saf tuttular

Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonu ile 81 ilde uygulanmakta olan “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” programı çerçevesinde Elbistan’daki gençler, Ulu Camide sabah namazında saf tuttu.

Gençlerin milli birlik, beraberlik ve manevi duygularını canlı tutmak amacıyla Gençlik ve spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" organizasyonunda kapsamında, Elbistanlı gençler Ulu Camide sabah namazı kıldılar.

Etkinliğe, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, daire amirleri, Gençlik Merkezi üyeleri ile çok sayıda genç katıldı.

Organizede Elbistan Müftülüğü vaizlerinden Nurullah Bozkurt tarafından gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmesinin önemine vurgu yapan bir vaaz verildi.

Hep birlikte kılınan sabah namaz sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, 81 ilde gençlerin sabah namazında buluştuğunu belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından başlatılan ve Türkiye’nin 81 ilinde organize edilen ‘Gençler Sabah Namazı’nda buluşuyor’ etkinliği için bizler de ilçemizde Ulu Camide buluştuk. Birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte sabah namazını eda ettik. Dualarımızı ettik. Eşlik eden ve destek veren tüm gençlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sabah namazı programından sonra katılımcılara camii önünde çorba ikramında bulunuldu.

Cami çıkışında çorba ikramı yapıldı


Katılım oldukça yoğun oldu


Kaymakam Akkoyun, gençlerle birlikte saf tuttu

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sükrü Ilhan Almanya 1 ay önce

Allah ibadetinizi ettiginiz dualari kabul etsin gencler!!
Durmak yok ibadete devam!!!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa G. 1 ay önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu organizasyonunu gençlerin ve milletimizin geleceği adına çok olumlu buluyorum. İnşAllah gelişerek devam eder ve kalıcı olur.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 1 ay önce

Organizasyondan haberimiz olsaydı bizde katılırdık

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hülya 1 ay önce

Allah kabul ve daim etsin inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 1 ay önce

Böyle kaymakamlar lazım iste ülkemize. Çocukla çocuk, yasliyla yaşlı, herkesin iyi gününde kötü gününde yanında olan. Helal olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Dr.Mehmet Süreyya 1 ay önce

Allah mubarek etsin. Allah daim ve kaim eylesin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29