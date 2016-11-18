Sabah namazında hep birlikte saf tuttular

Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonu ile 81 ilde uygulanmakta olan “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” programı çerçevesinde Elbistan’daki gençler, Ulu Camide sabah namazında saf tuttu.

Gençlerin milli birlik, beraberlik ve manevi duygularını canlı tutmak amacıyla Gençlik ve spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" organizasyonunda kapsamında, Elbistanlı gençler Ulu Camide sabah namazı kıldılar.

Etkinliğe, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, daire amirleri, Gençlik Merkezi üyeleri ile çok sayıda genç katıldı.

Organizede Elbistan Müftülüğü vaizlerinden Nurullah Bozkurt tarafından gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmesinin önemine vurgu yapan bir vaaz verildi.

Hep birlikte kılınan sabah namaz sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, 81 ilde gençlerin sabah namazında buluştuğunu belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından başlatılan ve Türkiye’nin 81 ilinde organize edilen ‘Gençler Sabah Namazı’nda buluşuyor’ etkinliği için bizler de ilçemizde Ulu Camide buluştuk. Birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte sabah namazını eda ettik. Dualarımızı ettik. Eşlik eden ve destek veren tüm gençlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.