Saatçı, KBGC yönetiminde

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KBGC) Başkanı olarak görev yapan Abid Vanlı'nın, Basın İlan Kurumu (BİK) Elazığ Şube Müdürü olarak atanmasının ardından bu göreve, Kahramanmaraş Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arslan Deveboynu getirildi. KBGC yönetiminde, Elbistan Kaynarca Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ökkeş Saatçı da yer aldı.

Kahramanmaraş’ta özel bir tesiste düzenlenen toplantıya; il merkezi ve ilçelerde görev yapan çok sayıda gazeteci katıldı. Elbistanın Sesi ve Elbistan Kaynarca Gazetelerini temsilen Hasan Göçer, Ahmet Göçer, Ökkeş Saatçı ve Himmet Göçer’in yer aldığı toplantıda, KBGC’nin yeni yönetim kurulunun seçimi yapıldı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Elazığ Şube Müdürü olarak atandığı için bu görevi yeni yönetime devreden Abid Vanlı, görev yaptığı süre boyunca herkese elinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştığını söyledi.

Vanlı, yaptığı veda konuşmasında, şunları söyledi:

“Liseden bu yana bu camianın çatısı altında memlekete hizmet etmeye çalıştım. Elbette ki hatalarım olmuştur. Cemiyet ve Federasyon konusunda memleketimi en iyi şekilde temsil ettim. Federasyon çalışmalarıma başladığımda Kahramanmaraş’ta taş çatlasa 10 sarı basın kartı vardı. Bugün 46 sarı basın kartı, 11 sürekli basın kartı var. Bunların yüzde 80’inde bizzat referansım var. Bundan hem mutluluk, hem de gurur duyuyorum. ‘Bu benim üyem değil’ diye ayırt etmedim. Bu konuda bana müracaat eden herkese gerekli yolu gösterdim. Denetlemelerde elimden geldiği kadar açık arayan gazeteci değil, açık kapatan pozisyonunda oldum. Memlekette bizi belki çok adam yerine koymadılar ama gerek Basın Yayın, gerekse Basın İlan Kurumu’nda her zaman güçlü bir cemiyet olarak memleketimi temsil ettim. Evet güçlü bir cemiyet ama gariban bir cemiyet başkanlığı yaptım. Gittiğim her yerde memleketimi en iyi şekilde temsil ettim. Dedim ya gariban cemiyetiyim. Ama zaman zaman dedikodusu yapılsa da, her işimi büyük oranda sponsorlarla hallettim. Son yıllarda içeride büyük faaliyetim olmadı. Ama 2004’te zamanın Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’in katıldığı panel ve 2005’de yaptığım Başkanlar Konseyi hala federasyon camiasında konuşulur.”

Vanlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:







“Çok yakınlarımdan birkaç kişi hariç kimseden incinmedim. Zaman zaman kırdığım arkadaşlarım olmuştur. Helallik diliyorum. Cemiyet başkanlığım süresince bana destek veren Afşin, Elbistan, Göksun, Andırın ve Pazarcıklı meslektaşlarımın hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de 7/24 yine emrinizdeyim. Çocukluğumu, gençliğimi, meslekteki çıraklığımı, haddim olmayarak ustalığımı bırakarak gidiyorum. Yönetim olarak çok güçlü bir ekip oluştu. Bundan dolayı gözüm arkada değil. Aslan ağabeyime, Mehmet ağabeyime, Serdar ağabeyime, Ökkeş ağabeyime ve Ömer kardeşime yönetimi devraldıkları için minnettarım” diye konuştu.





KBGC Başkanlığı’nı devralan Kahramanmaraş Manşet Gazetesi İmtiyaz Arslan Deveboynu, kendisine verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğini ifade ederek, “Kendi içimizde iyi bir yönetim oluşturduğumuza inanıyoruz. Nasıl şu anda Türkiye’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı varsa bizimde kendi içimizde Kahramanmaraş olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Parçalanmak doğru bir şey değil, parçalanmayalım, bir araya gelelim. Bizim kapımız ve gönlümüz herkese açık. Ofis boyundan, muhabirinden, yazarından herkese kapımız açık. Bizle çalışan arkadaşlar beni ve ekibimi tanırlar. İçimizde çalışan ve bizi bilen arkadaşlar bizimle olan çalışma tarzımızı da bilirler. Biz herkesle birlikte olmak niyetindeyiz. Hep beraber olalım. Bu cemiyeti alalım, maddi olarak geçmişte belki cemiyetin çok bir maddi konumu olmayabilir ama biz kendi içimizde bunu maddi ve manevi olarak iyi değerlendirirsek, biz cemiyetimizi de güçlendiririz. Söz sahibi yaparız.

Abid kardeşime teşekkür ediyorum. Yıllarca bu işi yapmış, ben her zaman da dedim Abid başkan, bu haliyle bu cemiyeti çok iyi taşımış. En son biz kendi içimizde Basın İlan Kurumu’ndan yayın hakları olan arkadaşlarımızla sohbetimizde de ben bunları konuşmuştum. Demiştim ki arkadaşlar biz cemiyet diyoruz ama biz acaba cemiyetin üyesi olarak veya oranın bir katılımcısı olarak ne yaptık, Abid’in yanında ne kadar olduk. Ne kadar bulunduk. Bir şeyi beklemek için önce onun yanında olmak gerekiyordu. Hakikaten eğer göreve başlamasaydı biz bunu kendi içimizde böyle kurgulamıştık. Mehmet ağabey sağ olsun orada bize destek vermişti, tabi niye olmasın demişti. Bizde bu görevi aldık ve arkadaşlarımızla, yönetim kurulumuz ve üyelerimizle birlikte en iyisini yapmak istiyoruz ve bu bayrağı ileriye götürme amacındayız. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, KBGC’nin yeni başkanı Arslan Deveboynu, yaptığı çalışmalardan dolayı Abid Vanlı’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin (KBGC) Yeni Yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Arslan Deveboynu Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi, Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu Bugün Gazetesi İmtiyaz Sahibi, Gazeteci-Yazar Serdar Erdoğan Yılmaz, Elbistan Kaynarca Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ökkeş Saatçi, Yeşil Afşin Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ömer Kösebalaban.”