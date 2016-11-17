Saadet Partisi’nden teşekkür ziyareti

Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Elbistanın Sesi Gazetesi’ne teşekkür ziyaretinde bulundular.

9 Ekim 2016 tarihinde yapılan Saadet Partisi Elbistan İlçe Kongresi ve daha sonra yapılan Genel Merkez 6. Olağan Kongre süreciyle alakalı bilgiler veren, İlçe Başkanı Sami Polat, seçim sürecinin ardından ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Kongrenin ardından Elbistan İlçe Yönetiminin değiştiğini ve ilçe başkanlığı görevinin kendisine tevdi edildiğini belirten Sami Polat, bu süreçte Elbistanın Sesi Gazetesi’nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Parti olarak yaptıkları çalışmaların duyurulmasında Elbistanın Sesi Gazetesi’nin objektif yayınları ile destek olduğunu belirten Polat, “9 Ekim tarihinde yapılan ilçe kongremiz ve devamındaki genel kongremizin ardından yeni yönetimimiz ile teşekkür ziyaretlerinde bulunuyoruz. Elbistanın Sesi Gazetesi’nin kongre sürecindeki ve yaptığımız çalışmaların duyurulması noktasındaki desteklerinden dolayı teşekkür etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik” dedi.

Elbistanın Sesi Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Saatçı is, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Saadet Partisi’nin yeni yönetimine başarılar diledi.



