Saadet Partisi’nden sağduyu çağrısı

Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat ve beraberindeki heyet, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert’i ziyaret ederek, huzurun sükûnetin sağlanması için Saadet Partisi olarak üzerlerine düşen görev ne ise hazır olduklarını belirttiler.

Ziyaret ardından bir değerlendirmede bulun Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, şunları söyledi:

“Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte biz de kurumlarımızı önce Kaymakam beyi, sonra emniyetimizi, jandarmamızı ve daha sonra da diğer kurumlarımızı ziyaret ederek bu geçtiğimiz sürecin huzur içerisinde geçmesi için bize düşen görev ne ise onu yapmak için dolaşıyoruz. Bugünler siyasetin konuşulacağı günler değil. Ülkenin huzur ve askerimizin başarısı için dua edilecek günler. Bu süreçte öncelikle geçtiğimiz günlerde İdlib’te şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. İnşallah ülkemize milletimize böyle acılar yaşatmasın. Bu bağlamda şehitler geldiğinde ülkemizin her yerine gelen şehitlerden sonra insanlarımız heyecana kapılarak farklı durumlar oluşabiliyor. Suriyeli göçmenlerle alakalı Türkiye’nin her yerinde oluyor ama her nedense Elbistan’ımızda sanki birileri bunu kaşımak istiyormuş gibi ulusal medyada da gündem oldu. Sanki bunu kaşımak isteyerek Elbistan’ı farklı bir şekilde göstermek isteyenler olduğunu düşünüyoruz. Elbistan’ımızın böyle anılmasını istemiyoruz. Ufak tefek münferit olaylar olmuştur fakat güvenlik güçlerimiz ve insanlarımızın sağduyusu sayesinde atlatılmıştır. Biz tekraren burada tüm siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın bir araya gelerek herhangi bir şey de Elbistan’da böyle bir durumun olmadığını, bizim birlik, beraberlik, bütünlük içinde olduğumuzu kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Bunlar bize sığınan Müslümanlar. Buraya da çok istedikleri için gelmediler. Orada da onların bir hayatı vardı. Bir şekilde bize sığındılar. Biz, bize sığınan insanlara saldırmayız, kötü muamelede bulunmayız. Bizim geleneğimizde de yok, inancımızda da yok.”

Vatandaşları sağduyulu davranmaya davet eden Başkan Polat, “Provoke etmek isteyenler, huzurumuzu kaçırmak isteyenler bu gibi olayları fırsat olarak kullanabilirler. Biz kesinlikle böyle bir şeye razı değiliz, olmayacağını da düşünüyoruz. Elbistanlımızın sağduyusuna güveniyoruz. Bu kapsamda birliğimizin beraberliğimizin pekişmesi için elimizden geleni yapacağız ve bize düşen görev ne ise hazır olduğumuzu söylüyoruz. Halkımızı tekraren sağduyuya çağırıp, huzurun sükûnetin sağlanması için bize düşen ne ise yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.