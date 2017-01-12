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Saadet Partisi’nden Gazeteciler Günü ziyareti

Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

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Saadet Partisi’nden Gazeteciler Günü ziyareti

Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Anadolu Gençlik Derneği Elbistan İlçe Temsilcisi Emrah Arslan’ın da yer aldığı ziyarette, Elbistanın Sesi ve Kaynarca Gazetelerinin personellerinin 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü tebrik eden Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, gazetemizin yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçı ile de görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette bir değerlendirme yapan Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, demokratik ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birinin bağımsız basın olduğuna dikkat çekerek, “Kalemini ve objektifini hep gerçeğe ve tarafsızlığa ayarlamış olan güzide basınımız; demokrasi, insan hakları, adalet gibi, bir insanın en temel haklarının tesisi için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Her zaman kurum ve kuruluşlarla halk arasında köprü olan basınımız, tüm gelişmeleri bütün ayrıntılarıyla kamuoyunun gündemine taşıyarak çözümüne de büyük katkılar sağlamaktadır. Halkın çıkarlarını savunan, önemli konularda kamuoyu oluşturan, ilkeleri ışığında görevini sürdüren bağımsız ve güçlü basınımız, demokrasi için vazgeçilmez öneme sahiptir. Zor şartlara rağmen onuruyla mesleğini icra etmeye çalışan gazetecileri fedakâr çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum” dedi.

Gazetemizin yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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