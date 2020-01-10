Saadet Partisi’nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti

Ziyarette konuşan Başkan Eminoğlu, “Her zaman halkın içinde olarak, günlük hayatın tüm yönlerini bire bir görerek, yaşayarak geniş kitlelere aktaran basın mensuplarımız, toplumun aynası vazifesini görmektedirler. Mesleğine gönül vererek zor ve çetin şartlarda, tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, mesleğinin onuruna uygun şekilde çalışarak, halkımızın gözü, kulağı ve sesi olan, gerektiğinde 24 saat çalışıp canını tehlikeye atan emekçi, fedakar ve değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden kutlar saygılar sunarım. Sağlık ve başarılar dileyerek, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyoruz” dedi.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetesi yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.