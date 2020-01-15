Saadet Partisi’nde devir teslim yapıldı

Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı. 12 Ocak Pazar günü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirilen 7.Olağan Kongre’de tek başına aday olan Sami Polat, Elbistan İlçe Başkanı seçilmişti. Polat, düzenlenen devir teslim töreni ile ilçe başkanlığı görevini Ali Eminoğlu’ndan teslim aldı. Burada bir değerlendirme yapan Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, kendisinden önce görev yapan tüm yönetime teşekkür etti.

7.Olağan Kongrede kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür eden Polat, “Gelecek Saadet’le gelecek’ sloganı ile gerçekleştirdiğimiz kongremiz, genel başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun ve Milli Görüşçülerin büyük desteği ile gerçekleşti. Kongremizde aramızda olan partili partisiz tüm hemşerilerimize, diğer siyasi partilerimizden davetimize icabet ederek orada bulunanlara çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra, partimizin daha ileri gitmesi için yeni yönetim kurulumuzla birlikte daha çok çalışacağız. İnşallah, Milli Görüşün yeniden iktidar olduğu günleri hep birlikte göreceğiz” dedi.