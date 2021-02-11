Saadet Partisi'nden ''Bir Damla Tasarruf'' çağrısı

Kampanya ile ilgili olarak Saadet Partisi Elbistan Kadın Kolları Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, suyun, yaşamın ana kaynağı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Su hayattır, yaşamın ana kaynağı, tüm canlıların vazgeçilmezidir. Susuz bir gelecek düşünülemez. Su rezervlerinin giderek azalıyor olması, tüm insanlık için olağanüstü hal ilan edecek kadar mühim bir meseledir. Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, su kaynaklarımızın tükeniyor olmasını ve bu noktada acil alınması gereken tedbirleri ülke gündemine büyük bir hassasiyetle taşımak istiyoruz. Su kaynaklarımızın azalması doğa olayları ile ilgili olduğu kadar, su tüketiminin bilinçsizliği ve yanlış kullanımı ile de alakalıdır. Bilinçli bir şekilde yapılacak su tasarrufu, tüm canlılar için atılacak çok önemli bir adımdır.”

Bireysel olarak alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekilen açıklamada, “Tüm yetkili kurumları, STK’ları, vatandaşlarımızı ‘Bir Damla Tasarruf’ sloganı ile suyu daha bilinçli kullanarak, tasarruf etmeye çağırıyoruz. Evimizde, işimizde, kurumlarımızda, tarım arazilerimizde yapacağımız bilinçli kullanım, tonlarca suyun kazanımı anlamına gelecektir. Evlerimizde bireysel olarak alacağımız tedbirlerle ciddi oranda suyu yeniden kazanabiliriz. Sadece elimizi yıkarken, dişimizi fırçalarken bile suyu kapatmak yılda 48 ton su tasarrufu sağlıyor. Günlük su kullanımımızın yüzde 26’sı tuvalet, yüzde 22’si çamaşır makinesi, yüzde 17’si duş, yüzde 16’sı musluklar, yüzde 5’i diğer kullanımlar ve yüzde 14’ü ise iç tesisat sızıntılarından oluşuyor. Bireysel olarak her evde su tasarrufu adına atılacak olan her adımı önemsiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kuraklığın, Türkiye’yi su fakiri bir ülkeye dönüştürme ihtimaline vurgu yapılan açıklamada, “Bir Damla Tasarruf” çağrımıza destek olan vatandaşlarımızdan, katkılarını yansıtabilmek adına aylık faturalarını karşılaştırmalarını ve bizimle paylaşmalarını isteyeceğiz. Her evde başlayacak bilinçli su tüketimi ile tonlarca suyun hayata yeniden kazandırılmasını ümit ediyoruz. Dünyada son on yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor. Su, hayatımızı devam ettirebilmemiz için doğrudan ihtiyaç olmasının yanı sıra, sağlığımız, temizliğimiz, gıdalarımızın hazırlanması, sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi, tarımın devam ettirebilmesi gibi çok alanda birincil ihtiyaç. Geleceğimizi kurtarmak için geç olmadan el ele vererek, su tasarrufu için adım atmak zorundayız.

Artan nüfus, büyüyen kentler, bilinçsiz tüketim ve kuraklık ülkemizi “su fakiri” bir ülke haline getirebilir. Yaşamın devamı yeterli ve iyi kalitede suyun varlığına bağlı. Yaşamımızı daha iyi şartlarda devam ettirebilmek için tüm vatandaşlarımıza “Bir Damla Tasarruf” çağrısında bulunuyoruz. Hep birlikte el ele verip, bilinçli hareket ederek geleceğimizi kurtarabiliriz. Sizler de, tasarruf için bir adım atın” çağrısı yapıldı.