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Saadet Partililer iftarda bir araya geldi

Saadet Partisi (SP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nın geleneksel hale getirdiği iftar programı, Pınarbaşı Abdulhamithan Parkı’nda gerçekleştirildi.

Saadet Partililer iftarda bir araya geldi

Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ali Eminoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Müfettişi Mustafa Tüten, Ekinözü İlçe Başkanı Mücahit Eker, Göksun İlçe Başkanı Aslan Kocabaş ve partililer katıldı.

İftar öncesinde partililere ve katılımcılara yönelik ilk konuşmayı yapan isim Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ali Eminoğlu oldu. Eminoğlu, iftar programında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Daha sonra mikrofona davet edilen Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Müfettişi Mustafa Tüten oldu.

Tüm Müslümanları birlik olmaya davet eden SP Kahramanmaraş İl müfettişi Mustafa Tüten, “Ey Müslümanlar, ayrılığın ve gayriliğin lüzumu yok. Vatanın bütünlüğüne, milletin bütünlüğüne ve İslam’ın bütünlüğüne önem ver. Bu ülkenin idarecileri neslimize İslam’ı ana kaynağından öğretmeli. Nesil, önündeki giden insanları rehber edinir. Siz bu nesli Hakk’a çağırırsanız o nesil karıncayı bile incitmez. Biz, Milli Görüş olarak önce ahlak ve maneviyat diyoruz. Bu milletin nefis terbiyesine ihtiyacı var. Onu da ulema, alimler, öğretmenlerimiz yapacak” ifadelerini kullandı.

Organize, hep birlikte yenen iftar yemeği ve edilen duanın ardından sona erdi.
 

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elbistan 1 saat önce

bitmişsiniz.........
oturup ağlayın.

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