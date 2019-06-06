Saadet Partililer bayramlaştı

Programda bir değerlendirme yapan Saadet Partisi (SP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Eminoğlu, Ramazan Bayramı’nın Türkiye için birlik, insanlık için de barış ve huzur dolu günler getirmesi dileğinde bulundu.

Tüm insanların barış ve huzur içinde yaşadığı adil bir dünyayı kurmanın mümkün olduğunu hatırlatan Eminoğlu, "Müslümanların birlik ve kardeşlik içinde yaşadığı bir birlikteliği sağlamak mümkün. Bunun için yapılması gereken ayrılmak, parçalanmak değil, inadına birlik olmaktır. Bizi biz yapan değerlere daha sıkı bağlanmaktır. Gücümüzü birbirimize karşı değil, birbirimizin yardımı için kullanmaktır. Biz Saadet Partisi olarak yeryüzünde tek bir mazlum kalmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, acı feryatların yerini sevinç çığlıklarının aldığı bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.







