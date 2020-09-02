Rüzgar santralinde kritik aşama tamamlandı

Elbistan’a bağlı Alkayaoğlu Mahallesi’nin Geneci Tepe mevkiinde özel bir şirket tarafından kurulması planlanan 20 MWe kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santrali (RES) ile ilgili başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci nihai olarak onaylandı. Onaylanan raporla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, “Proje, ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir” denildi. Rüzgar santrali ile ilgili kurulum çalışmalarının ise, nihai onay kararının ardından başlaması bekleniyor.

Yatırımla birlikte bölgeye her biri 1 MWe kurulu güçte 20 adet rüzgar türbini kurulacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ön lisans verilen RES projesinin toplam kurulu gücü 20 MWe olacak. Toplam yatırım tutarının 50 milyon TL olması beklenen rüzgar enerjisi santralinin (RES) kurulumunda 37, işletme aşamasında ise 7 kişi istihdam edilecek. Projenin inşaat dönemi 30 ay olarak planlandı. Santralin, işletmeye alınması ise 52 ayı bulacak. Santralden yıllık 70 milyon kWh elektrik üretilebilecek. Söz konusu projenin işletme ömrü ise 49 yıl olarak hesaplandı.