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Rusya’ya gönderilen yerli kabağın fiyatı, bu yıl üreticiyi üzdü

Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde ekimi yapılan yerli kabağa, 40 kuruşa bile alıcı çıkmaması, çiftçileri üzdü.

Rusya’ya gönderilen yerli kabağın fiyatı, bu yıl üreticiyi üzdü
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Geçtiğimiz sene Rusya’ya ihraç edilen Elbistan kabağının fiyatının dip seviyeleri görmesi, çiftçilerde hayal kırıklığına neden oldu. Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde çiftçilik yapan Yasin Ceran, tarlasında yetiştirdiği kabağa, toptan kilosu 40 kuruştan bile alıcı bulamadığını söyledi.  

9 dönümlük arazisine büyük umutlarla ektiği kabağı yetiştirmek için ciddi emek ve para harcayan Ceran, hasadına başladığı ürününe alıcı bulamadığından dert yandı.

Şuan ki piyasa şartlarına göre, hasat ettiği üründen işçi masrafını bile çıkaramadığını belirten genç çiftçi Yasin Ceran, “9 dönümlük arazimize kabak ektik. Hasada başladık ama beklediğimiz fiyatlar hayal oldu. Toplatmak için ve taşımak için harcadığımız parayı bile karşılamıyor. Yani kâr etmek şöyle dursun; ürünü toplamak için cebimizden harcıyoruz. Çok zor duruma düştük. Şuanda ürünü toplamakla toplamamak arasında kararsız kaldık. Toplasak, işçinin masrafını karşılamıyor. Toplamasak aylarca emek verdiğimiz ürün tarlada zayi olup gidecek. Buna da gönlümüz razı gelmiyor. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Bin bir umutla ektiğimiz ürünümüze mi yanalım ettiğimiz masrafa mı yanalım bilmiyoruz. Zararımız çok büyük. Bu sıkıntıdan kurtulmanın yollarını arıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Geçtiğimiz yıl Rusya’ya ihraç edilmişti

 

Elbistan’a bağlı Karaelbistan, Izgın ve Yapraklı gibi mahallelerde çiftçilerin yetiştirdiği kabaklar, Rusya’ya ihraç edilmişti. İhracatı yapan firmanın yetkilisi, Rusların Elbistan kabağını çok sevdiğini ve kısa sürede 100 ton kabak gönderdiklerini söylemişti. Rusya’da kavurma, dolma ve çorbası yapılarak tüketilen Rusya’ya ilk etapta 100 ton Elbistan kabağı gönderilmişti.







 


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vatandaş 3 hafta önce

kasanın altına kötüsünü koyup üstüne iyisini koy rusyaya gönder yermi bunu ruslar kedini uyanık sanan çiftçi birde çıkıp para etmiyor diye yakınıyorsunuz

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