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Rusya Savunma Bakanlığı: “Uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti”

Rusya Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağındaki öldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı: “Uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti”
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Kahramanmaraş’ın Ilıca Mahallesi’ndeki orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı Almalı mevkiinde düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Beriev-200 tipi uçakta 3'ü Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 8 kişi bulunuyordu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan uçağın düşüşüne ilişkin yapılan açıklamada, uçaktaki 5 Rus ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyuruldu.
Uçağın aldığı suyu alevlerin üzerine boşalttıktan sonra yükselemeyerek dağa çarptığı ifade ediliyor. Rusya'dan kiralanan uçağın Adana yangın söndürme birimine bağlı çalıştığı öğrenildi.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını hatırlattı. 
Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik" dedi.

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Rusya Savunma Bakanlığı: Uçaktaki 8 Kişi Hayatını Kaybetti