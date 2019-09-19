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Römork tekerinin ezdiği Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Elbistan’a bağlı Balıkçıl Mahallesi’nde ayçekirdeği yüklü römorkun tekeri tarafından ezilen 13 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Römork tekerinin ezdiği Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
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Elbistan’a bağlı Balıkçıl Mahallesi’nde ayçekirdeği yüklü römorkun tekeri tarafından ezilen 13 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Balıkçıl Mahallesi’nin Kızılok mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 13 yaşındaki Rakad Alevi isimli Suriyeli kız çocuğu, C.M.’nin kullandığı ve hareket halindeki 46 EJ 363 plakalı traktörün römorkundan ayçekirdeği almak istedi. Römorka çıkan Alevi, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada römorkun tekeri, talihsiz kızın üzerinden geçti. Alevi’nin ezildiğini fark eden tarladaki işçiler, hemen yardıma koştu. Ağır yaralanan Alevi, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alevi’nin cansız bedeni, Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu.

Jandarma ekipleri, traktör sürücüsünü gözaltına alırken olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.


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