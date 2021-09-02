Roma ve İslam dönemine ait 15 adet tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tanır Jandarma Karakolu Komutanlığı ekiplerince M.K (57) isimli şahsın ikamet ettiği ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Tarihi eser niteliğindeki Roma ve İslam döneme ait olduğu değerlendirilen 4 adet sikke, 1 adet küpe, 1 adet üçlü şamdan, 1 adet haç, 8 adet obje olmak üzere toplam 15 adet tarihi eser, 1 adet çubuk dedektör ele geçirildi.

Söz konusu tarihi eserlere el konuldu. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.