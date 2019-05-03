Roketli saldırıda yaralanan asker, baba ocağına döndü

Bayburt 17.Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli Göksunlu piyade uzman onbaşı Batuhan Göksu, geçici görevle Suriye’nin Dabık bölgesine gönderildi. Göksu ve silah arkadaşlarının, Azez bölgesindeki hastane yakınlarında icra ettikleri görev esnasında içinde bulundukları Kirpi aracına teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıyı hafif yaralı olarak atlatan Göksu’nun ilk müdahalesi Suriye’de yapıldı. Daha sonra Türkiye’ye getirilen ve Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Göksu, taburcu edilerek Göksun’daki baba ocağına döndü.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan heyet, evinde istirahat eden piyade uzman onbaşı Batuhan Göksu ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.