Risk rengi ‘kırmızı’ olan Kahramanmaraş’ta yasaklar 2 güne çıkacak

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. 4 Nisan’daki durumu gösteren tabloya göre, 185 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 263'a yükseldi. Toplamda 39 milyon 566 bin 99 test yapıldı. Yapılan 246 bin 210 testten, 41 bin 998 yeni vaka sayısı, bin 508 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 487 bin 50 olduğu, bugün iyileşen 22 bin 674 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 105 bin 350'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürree oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 311 olduğu açıklandı.

Vaka sayısı her hafta bir öncekine göre daha fazla yükselen Kahramanmaraş’ta son açıklanan tabloda da bu durumun değişmediği görülüyor. Haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük riskli", 11-35 arası "orta riskli", 36-100 arası "yüksek riskli", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek riskli" sayılıyor.20-26 Mart haftasında 100 bin kişide 89,03 olan Kahramanmaraş’taki vaka sayısı, 27 Mart-2 Nisan haftası itibariyle 112,83’e yükseldi. Oluşturulan yeni risk haritasına göre, Türkiye'de mavi kategoride il kalmadığı, sarı kategoride ise sadece 6 ilin, turuncu kategoride ise 7 ilin yer aldığı görüldü. Kahramanmaraş da 112,83’lük vaka oranı ile çok yüksek riskli iller kategorisine girdi. İlk sokağa çıkma yasağının 4 Nisan’da tek gün olarak uygulandığı Kahramanmaraş genelinde bu tablo doğrultusunda 10-11 Nisan’da sokağa çıkma kısıtlamasına gidilecek.