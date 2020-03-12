Resmi belgede sahtecilik ve tefecilik operasyonu: 1 gözaltı

Elbistan’da Elbistan’da bir kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçundan başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, O.G. isimli şahıs hakkında tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlattı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamındaki arama kararına istinaden şahsın ikameti ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 8 adet senet ile 3 adet alacak verecek bilgileri bulunan not defteri ele geçirildi.

O.G.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.