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Resmi belgede sahtecilik ve tefecilik operasyonu: 1 gözaltı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçu iddiasıyla 1 şahıs gözaltına alındı.

Resmi belgede sahtecilik ve tefecilik operasyonu: 1 gözaltı
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Elbistan’da Elbistan’da bir kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçundan başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, O.G. isimli şahıs hakkında tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlattı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamındaki arama kararına istinaden şahsın ikameti ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 8 adet senet ile 3 adet alacak verecek bilgileri bulunan not defteri ele geçirildi.

O.G.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 

 


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Resmi Belgede Sahtecilik Ve Tefecilik Operasyonu: 1 Gözaltı
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Elbistanlı 3 saat önce

Bunların kökünü kazimassaniz yine filizlenir.Milletin kanını emmeye devam eder.

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Vatandaş 2 saat önce

Emniyet teşkilatımızı ve Başsavcılığımızı tebrik ediyorum. Ancak tefecilik operasyonları genişletilmeli, üstü örtülmemeli.Gençlerden özenenler var.Kısa yoldan köşe dönme, işi kitabına uydurma, çek-senet işlemleri, sebepsiz zenginleşme, vb.

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46elbistan 25 dakika önce

Bu yorum yapanlarda sanki dört dörtlük elinize böyle iş geçse anında sizde yaparsınız köşeden dönme hayallerini kurarsınız hepinizde klavyeden konuşmak çok kolay tabii. Biraz ayna karşısına geçip kendinize ölçüp biçip tartmayı denemeye davet ediyorum

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